A Milano è arrivata la Love Week, una settimana di arte ed eventi per celebrare il Pride

I n occasione del Pride, fino al 2 luglio il quartiere di Portanova di Milano ospiterà la Love Week, una serie di performance artistiche live che rendono omaggio alla libera espressione dell'amore, in tutte le sue forme

Non solo un luogo, ma una vera e propria community: è così che vuole presentarsi il quartiere di Portanuova di Milano accogliendo la Love Week. Tra i momenti più attesi di questa iniziativa c'è il disegno a mano libera di 500 m² realizzato dall'artista Fra!, una grande opera d'arte che sarà realizzata in quattro giorni di lavoro e con l'utilizzo di un semplice pennarello.

Francesco Caporale, in arte Fra!, è un illustratore professionista formatosi all'Accademia di NABA, specializzatosi in Doodle Art. La sua opera, intitolata Spread Your Love, durante la Love Week sarà un simbolo di amore, uguaglianza e inclusività, riflettendo i valori universali del Pride. Il cuore, simbolo ricorrente nella doodle Art di Francesco, sarà il centro di questa creazione.

«Quando Portanuova mi ha chiesto di dar vita al progetto Spread Your Love, ho capito che un semplice concept grafico non sarebbe bastato. Dovevo fare qualcosa di veramente straordinario, qualcosa che andasse oltre le aspettative!», ha spiegato Fra!. «Ecco cos'è per me la Doodle art: improvvisazione e libertà. In questo caso, abbiamo un ulteriore valore fondamentale per la società: l'aggregazione e la costruzione di un punto di vista condiviso per tutti e di tutti!»

L'opera sarà infatti partecipativa e nascerà proprio dagli input del pubblico, che contribuirà alla realizzazione dell'opera scrivendo i propri pensieri. L'artwork diventerà quindi un manifesto collettivo che rappresenta la speranza di un futuro più inclusivo.

Dal pomeriggio del 29 giugno sarà poi possibile "immergersi" ancora di più nell'opera, scattando una foto o un selfie e partecipando al concorso dedicato che permetterà di vincere un'opera dell'artista. Per i primi 3.000 fan è previsto un reward attraverso l'app Portanuova. Scaricando l’app e cliccando sulla prenotazione del ritiro "poster", il pubblico avrà la possibilità di ritirare il proprio Limited Edition Artwork by Fra! al desk dedicato insieme ad un quaderno Moleskine che sarà possibile personalizzare nel negozio.

Gli altri appuntamenti della Love Week

La Love Week contamina anche il palinsesto culturale di BAM - Biblioteca degli Alberi Milano, un progetto di Fondazione Riccardo Catella, si rinnova anche nell’ambito della rassegna musicale della terza edizione di ‘BOOM BAM! Sunset Music in the Park – che per quattro giovedì, dal 27 giugno al 18 luglio, propone musica al tramonto con artisti internazionali e djset di Saturnino.

La collaborazione di BAM con SYNLAB ha prodotto BAM meets SYNLAB con i LOV&SEX talk: quattro brevi talk, che anticipano i concerti con momenti di riflessione sui temi dell’educazione alla sessualità consapevole e di sensibilizzazione alla prevenzione delle infezioni trasmissibili.

Giovedì 27 giugno, alle ore 19.30, appuntamento con Francesco Cicconetti per un incontro sul tema della libertà di espressione personale e il rispetto delle diversità, a seguire, concerto di Roy Paci & Aretuska (ore 20.00).

Protagonisti dei prossimi LOV&SEX talk sono: il 4 luglio George Jaar - conosciuto sui social come ‘Dottor Punto G’ – con concerto di Luizga; l’11 luglio Giulia Lamarca in apertura dell’esibizione di Saandia; il 18 luglio la Dr.ssa Iolanda Iannella, ginecologa, con concerto di Arya.

Tra le attivazioni della Love Week, anche lo store Moleskine in Portanuova sarà decorato con vetrofanie a tema doodle art di Fra! e il logo key visual dell’evento. All'interno del negozio ci sarà un muro composto da molteplici taccuini, dove i visitatori potranno suggerire temi e oggetti legati all’amore. L’artista integrerà queste idee nel grande disegno collettivo, creando un’opera che

rappresenta le voci e i cuori di tutti.