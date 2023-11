I l 23, 25, 26 novembre 2023, l'ADI Design Museum di Milano ospiterà Fair Values, la boutique solidale dell'organizzazione umanitaria CBM Italia, che offrirà a prezzi scontati 2.000 prodotti di design, moda e beauty donati da numerose aziende italiane. Il ricavato verrà donato alla campagna "Fuori dall'ombra" di CBM Italia

Nelle giornate del 23, 25 e 26 novembre, l'ADI Design Museum di Milano sarà l'epicentro di un evento importante: la boutique solidale "Fair Values", promossa da CBM Italia. Un appuntamento che offre un'opportunità unica per prepararsi al Natale, consentendo ai visitatori di scegliere tra una vasta selezione di oltre 2000 prodotti di design, moda e bellezza generosamente donati da numerose aziende italiane, e che, a partire da soli 20 euro, offriranno sconti fino al 70%.

L'importo ricavato contribuirà in modo significativo alla campagna "Fuori dall'ombra", che mira a fornire cure oculistiche nelle regioni del Sud del mondo attraverso i progetti attuati da CBM Italia, dalla prevenzione fino alla cura e riabilitazione delle disabilità visive.

Chi è CBM Italia

CBM Italia è un'Organizzazione Umanitaria impegnata nella Prevenzione e Cura della Cecità e della disabilità evitabile, nonché nell'inclusione delle persone con disabilità nei Paesi in via di sviluppo e in Italia. Nel 2022, CBM Italia ha portato a termine 43 progetti in 11 Paesi in Africa, Asia e America Latina, raggiungendo un totale di 976mila persone, oltre a 15 progetti in Italia. CBM Italia fa parte di CBM - Christian Blind Mission, un'organizzazione internazionale riconosciuta dall'OMS per il suo impegno ultracentenario nella fornitura di cure oculistiche accessibili e di alta qualità.

Il progetto Peek Vision di CBM Italia in Etiopia

Il programma di eventi di Fair Values

Oltre al negozio solidale, CBM Italia ha organizzato un programma ricco di eventi che si rivolgono a tutte le età. Ecco il programma delle tre giornate:

Giovedì 23 (h.11-15): la giornata sarà dedicata all'iniziativa "Guardarsi con nuovi occhi", in cui l'esperta Laura Pizzi offrirà consulenze sull'immagine personale e condividerà conoscenze sulla cromoterapia. L'ingresso è gratuito e aperto a tutti.

Sabato 25 (h.18.30-20.30): sabato si terrà l'"Aperitivo stellato" con gli chef Viviana Varese e Cesare Battisti, con la partecipazione speciale delle ambassador Filippa Lagerbäck e Marisa Passera. Per partecipare a questa esperienza è necessario prenotarsi sul sito web ufficiale di CBM Italia al costo di 40 euro, che contribuiranno direttamente alla causa.

Domenica 26: la giornata prevede due appuntamenti speciali. La flower designer Letizia Chiarini esporrà esclusive composizioni floreali (anche queste saranno disponibili per l'acquisto) dalle 10 alle 14. Inoltre, dalle 11 alle 13, i bambini dai 5 ai 10 anni potranno partecipare al laboratorio sensoriale "Vedo, tocco, senso... faccio!" che li guiderà nella progettazione di spazi inclusivi e accessibili a tutti, sfruttando i cinque sensi e le tecniche di design. Questo laboratorio è organizzato in collaborazione con ADI Museum Junior Lab e richiede una prenotazione sul sito ufficiale di CBM Italia al costo di 10 euro.

Durante i tre giorni dell'evento saranno esposte anche opere d'arte donate da sei illustratori italiani: Emiliano Ponzi, Elisa Talentino, Pierluigi Longo, Valeria Petrone, Serena Gianoli e Andrea Mongia, che hanno unito le forze nel progetto "Illustrators united for sight". Anche queste illustrazioni saranno disponibili per l'acquisto, e il ricavato contribuirà ai progetti di salute della vista di CBM Italia nelle regioni del Sud del mondo.

Qui per registrarsi agli eventi in programma.