L a comunicazione è un aspetto fondamentale del nostro quotidiano, ma spesso ci troviamo di fronte barriere che impediscono a molte persone di esprimersi appieno. L'app MeLISegno offre un modo coinvolgente e divertente per imparare la LIS - Lingua dei Segni Italiana. La scopriamo insieme alla Dott.ssa Ginevra Bocconcelli dell'Associazione Fedora, promotrice della app

VEDI ANCHE

Culture

Chi sono i Lis performer e perché sono fondamentali per rendere più accessibile la tv

Rivolta al mondo della comunità sorda ma anche a chiunque voglia imparare questo linguaggio, MeLiSegno offre quiz ed esercizi divertenti e stimolanti. Un modo per divertirsi imparando e per allenare anche la memoria, aprendo il proprio bagaglio personale a nuovi modi di comunicare e di connettersi con gli altri.

Immergiamoci allora insieme in questa sfida con la Dott.ssa Ginevra Bocconcelli dell'Associazione Fedora.

Gentilissima Ginevra, ci può presentare l’associazione Fedora e quali sono i suoi principali obiettivi?

Innanzitutto grazie per questa opportunità. Sono una delle fondatrici dell'Associazione Culturale Fedora, insieme a Valeria La Corte e Luca Falbo. L'Associazione promuove l'accessibilità in ambito culturale per persone con disabilità, con particolare attenzione alle disabilità sensoriali, con l'obiettivo di generare i presupposti per una vita culturale di tutti e tutte maggiormente accessibile e di educare la società a un nuovo approccio alla disabilità. Il nome Fedora prende spunto dal libro "Le città invisibili" di Italo Calvino: Fedora è la città ideale, la città che ognuno di noi vorrebbe.

Come è nata l'idea di creare MeLISegno e qual è l'obiettivo principale dell'app e a chi è rivolta?

MeLISegno è un'applicazione sviluppata da SignLab, start up inglese specializzata nel mondo dell'accessibilità, e l'Associazione Culturale Fedora che si è occupata dei contenuti. L'obiettivo è quello di far scoprire la LIS- Lingua dei Segni Italiana o migliorare e tenere in esercizio competenze già acquisite in merito. Tutto questo avviene grazie ad un'impostazione fatta di lezioni dinamiche e quiz divertenti e stimolanti. È rivolta a persone interessate a scoprire la LIS e la cultura sorda segnante, a chi ha quotidianamente rapporti personali o lavorativi, come ad esempio gli/le insegnanti, con persone sorde segnanti, bambini/e e le loro famiglie

VEDI ANCHE

Culture

Che cosa vuol dire essere una persona sorda in Italia? L’esperienza del Pio Istituto Sordi di Milano

Ricordiamo che i contenuti sono gratuiti sempre e per tutti, qual è quindi la vostra missione?

MeLISegno è scaricabile gratuitamente da Play Store e Apple Store e i primi 4 moduli sono gratuiti. Per accedere agli altri contenuti è necessario pagare un abbonamento mensile o annuale. MeLISegno ha come obiettivo quello di diffondere e sensibilizzare le persone alla LIS ma soprattutto al mondo della comunità sorda segnante. L'applicazione è stata pensata però non soltanto per dare nozioni dal punto di vista dei segni, ma anche per dare delle informazioni teoriche sul mondo della sordità. Per conoscere una lingua è importante capire in che contesto sociale è inserita.

Avete altri piani per il futuro? Ad esempio aggiungere nuove funzionalità all'app?

Il prossimo step è quello di lavorare sui contenuti e aumentare il numero dei moduli per poter dare sempre più informazioni e rendere MeLISegno un'app più completa e ricca di contenuti.

Avete già ricevuto feedback da parte di alcuni utenti?

I riscontri ottenuti fino adesso sono stati molto positivi e arrivano dal mondo delle persone sorde. Speriamo di continuare così!

Noi ve lo auguriamo di vero cuore, perché rendere il mondo un posto più inclusivo non è solo un obiettivo, ma un impegno concreto che ci riguarda tuttə!