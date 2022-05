Maggio è il mese della masturbazione: la storia di Joycelyn Elders

N el 1994 Joycelyn Elders, allora chirurgo generale degli Stati Uniti per l'amministrazione Clinton, fu costretta a dimettersi per avere proposto di insegnare la masturbazione nelle scuole: la sua visione futuristica e le sue battaglie spinsero un'azienda a istituire il mese della masturbazione

Non qualcosa che va fatto di nascosto, in fretta e con vergogna, ma un momento di esplorazione e un atto d’amore verso se stessi: maggio è il mese della masturbazione, e in epoca di “sex positivity” è importante ricordare una delle persone che ha reso possibile parlare così liberamente di questo argomento, per lungo tempo (e in molte parti del mondo ancora) considerato un tabù.

Lei si chiama Joycelyn Elders, è una pediatra americana ormai in pensione e ha ricoperto la carica di chirurgo generale degli Stati Uniti dal 1993 al 1994. È stata insomma capo esecutivo dello United States Public Health Service Commissioned Corps, e la portavoce di tutte le questioni di salute pubblica nel corso del mandato del presidente Bill Clinton. Seconda donna a ricoprire questo ruolo nella storia, è stata anche la prima donna afroamericana a occuparsi di questi temi.

Joycelyn Elders

Ciò per cui oggi è ancora celebrata, però, è il modo in cui ha aperto e acceso il dibattito pubblico su temi controversi come la masturbazione, l’educazione sessuale e la distribuzione di contraccettivi nelle scuole. Proprio per le sue idee e le sue convinzioni è stata costretta a dimettersi, nel dicembre 1994, e in suo onore è stato istituito il mese della masturbazione.

La storia del mese della masturbazione

Il primo mese della masturbazione si è celebrato nel 1995, un anno dopo le dimissioni forzate di Elders, che all’epoca aveva 62 anni. L’idea è venuta a Good Vibrations, azienda specializzata in sex toys ed educazione sessuale di San Francisco. Alla notizia del licenziamento (perché di quello alla fine si è trattato) di Elders da parte dell’amministrazione Clinton, l’azienda indignata decise di manifestare solidarietà e protestare contro il trattamento da lei ricevuto dedicando un intero mese alla masturbazione, con l’obiettivo di aprire un dibattito pubblico, sensibilizzare, informare e incoraggiare le persone.

Ma che cosa portò alle dimissioni di Elders? La proverbiale goccia che fece traboccare il vaso fu una frase che l’allora chirurgo generale pronunciò nel corso di un intervento alla conferenza delle Nazioni Unite sull’AIDS: interpellata sul tema della masturbazione e sulla possibilità di promuoverla tra i più giovani per disincentivarli ad avere rapporti sessuali potenzialmente rischiosi, rispose che

La masturbazione fa parte della sessualità umana, ed è parte di qualcosa che dovrebbe essere insegnato. Ma non abbiamo nemmeno insegnato ai nostri figli le basi. E ritengo che abbiamo puntato sull'ignoranza per molto tempo, ed è ora di puntare sull'educazione.

Il suggerimento, insomma, era di parlare di masturbazione anche nelle scuole durante le ore di educazione sessuale, che a suo parere avrebbero dovuto comprendere anche informazioni sulla contraccezione. Elders è stata una fervida sostenitrice di una necessaria e adeguata educazione sui temi dei metodi contraccettivi: posizioni che nel 1994 hanno portato, come detto, alle dimissioni forzate della pediatra.

È stato in quell’anno che Good Vibration ha deciso di fare qualcosa di concreto per sostenere Elders e la sua visione della sessualità, e per farlo ha deciso di istituire una nuova festività: il mese della masturbazione.

«L’abbiamo fatto per richiamare l'attenzione sul licenziamento di Elders da parte del presidente Bill Clinton. Siamo rimasti sbalorditi - ha spiegato la dirigenza dell’azienda - Quella era la cosa più sensata che avessimo mai sentito dire da un funzionario del governo, e le è costata il lavoro. Abbiamo dovuto fare qualcosa per evidenziare l'ipocrisia e la vergogna che circondano questo atto più che naturale».

Masturbate A-Thon e la giornata nazionale della masturbazione

Con l’istituzione della festività, Good Vibrations ha anche incoraggiato le raccolte fondi destinate a enti di beneficenza specializzati in sessualità. Scelto simbolicamente il 28 maggio come Giornata Nazionale della Masturbazione, nel 1999 il collettivo Open Enterprises ha lanciato “Masturbate-a-Thon”, una sorta di “maratona benefica”: con lo slogan “Come for a Cause”, migliaia di persone hanno dichiarato pubblicamente di masturbarsi (e lo hanno fatto) per raccogliere fondi, aumentare la consapevolezza pubblica e combattere la vergogna e i tabù che ancora esistono su questa forma di attività sessuale.

Dal 1998 al 2003, il Masturbate-a-Thon ha raccolto circa 25.000 dollari per iniziative dedicate alla salute delle donne e alla prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili, all'istruzione e la cura dell'HIV, e ha contribuito ad accendere il dibattito sul sesso più sicuro e sui metodi sicuri di espressione sessuale.

Masturbazione, oggi è ancora un tabù?

Nel 2020, anno in cui il mondo faceva i conti con la pandemia di Covid-19, il mese della masturbazione ha compiuto 25 anni, e il dibattito sul tema è ancora aperto. Anche se libri, film e serie tv si sono impegnati a sdoganare il tema - tanto per citare un esempio, “Sex Education” - e molte star e attiviste hanno sfruttato i social e la loro influenza per spingere le persone ad abbracciare la propria sessualità e a prendersene cura, per moltissime persone la masturbazione resta un tabù. Non inteso come qualcosa che (più che legittimamente) appartiene alla sfera privata e personale, ma qualcosa di cui non parlare, da fare di nascosto e di cui poi vergognarsi. E in alcuni casi, qualcosa di condannato e stigmatizzato soprattutto nei più giovani. Che attraverso la masturbazione invece arrivano a conoscere meglio il loro corpo e la loro sessualità.

Good Vibrations ricorda che «in molte parti del mondo, compresi gli Stati Uniti, i bambini vengono puniti se sorpresi a masturbarsi, il che può influire sulla loro sessualità per il resto della loro vita. Gli adulti nelle culture di tutto il mondo sono presentati con il matrimonio eterosessuale come l'unica forma accettabile di espressione sessuale. La masturbazione non è onorata in molti ambienti come una forma importante di sesso più sicuro, tanto meno come un modo in cui una persona può amare se stessa, conoscere se stessa, esplorare il proprio corpo o fare esercizio».

«La masturbazione può essere un atto radicale e la cultura che sopprime la masturbazione può sopprimere anche molte altre libertà personali - sottolineano ancora i creatori di questa festività - La libertà sessuale e riproduttiva è essenziale per il vero benessere, ovunque. Dobbiamo parlare, destigmatizzare, imparare e celebrare la masturbazione, oltre che accettarla».

La masturbazione ha inoltre benefici di tipo fisico e mentale sull’organismo: riduce lo stress, aumenta il flusso sanguigno e il ritmo cardiaco, aiuta a conoscere meglio il proprio corpo e la propria sessualità e ha ricadute positive anche sulla coppia.