A Milano, nel cuore di Chinatown, è stato inaugurato il progetto al femminile nato per costruire relazioni e combattere tabù e pregiudizi: Lato D, una libreria dedicata ai temi del sesso, del corpo e del desiderio

Ha aperto ufficialmente i battenti martedì 27 giugno in via Signorelli, a Milano, Lato D, la libreria del desiderio, uno spazio in cui fare cultura sui temi del sesso, del corpo e del desiderio attraverso i libri.

Lato D è nata da un’idea della libraia Marta Santomauro, della consulente editoriale Giulia Tettamanti e dell’educatrice Anna Francesca Ghezzi nel luglio 2021, inizialmente come associazione culturale operante nelle scuole per diventare due anni dopo una libreria indipendente unica nel suo genere. «Questo è il progetto di sei persone convinte che i libri siano capaci di costruire relazioni, discorsi e idee, ma anche di combattere tabù e pregiudizi - spiegano le fondatrici - in Lato D i libri sono una bussola preziosa per muoversi tra le emozioni e i desideri, per conoscere il proprio corpo e quello delle altre persone, per imparare la libertà e normalizzare il confronto sul sesso, l’identità di genere e l’orientamento sessuale, per prepararsi ai cambiamenti di ogni età e stare bene».

L’obiettivo era quello di avere uno spazio di confronto libero e sicuro sul corpo, la sessualità e le emozioni: «Mettendo in comune pensieri, storie e tempo incontriamo persone, ragazzi e ragazze, scuole, piccole comunità. Lavoriamo insieme per immaginare e dare una forma a questo desiderio».

La scelta di aprire a giugno, nel mese del Pride, è affatto casuale: «Vogliamo educare al piacere, alla consapevolezza e alla sessualità grazie a libri fatti di parole e immagini per grandi, grandissimi e anche per i più piccini. Per portare avanti quindi un’educazione al sesso, ma anche una maggiore consapevolezza delle emozioni che passano attraverso il proprio corpo e quello degli altr*, senza tabù, alla scoperta della propria identità», sottolineano ancora le fondatrici di Lato D. Durante l'opening hanno accolto, nel cuore di Chinatown, decine di persone curiose di scoprire l’offerta della libreria ed entusiaste all’idea di avere un punto di riferimento culturale sul fronte della sessualità.

«Lato D è un luogo in cui fare cultura sui temi del sesso, del corpo e del desiderio attraverso i libri - spiegano ancora le fondatrici - e sarà sempre più uno spazio culturale e sicuro, aperto a tutt* e dove tutt* potranno trovare e scoprire domande e risposte, rispetto e libertà, parole e silenzio, consigli, pensieri e fantasie».