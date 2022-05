Arriva a Milano hackher_, rassegna dedicata al gender gap tecnologico

S i moltiplicano le iniziative per avvicinare donne e ragazze al mondo STEM, ancora troppo spesso dominato dagli uomini. In questo contesto si inserisce hacker_, la più importante rassegna italiana dedicata gender gap tecnologico, che si terrà il 18 maggio a Milano al Castello Sforzesco. Una giornata di formazione e confronto i moltiplicano le iniziative per avvicinare donne e ragazze al mondo, ancora troppo spesso dominato dagli uomini. In questo contesto si inserisce, la più importante rassegna italiana dedicata, che si terrà il 18 maggio a Milano al Castello Sforzesco. Una giornata di formazione e confronto

Secondo il Global Gender Gap Report del 2021, in Italia solo il 15,72% delle ragazze sceglie di dedicarsi a un percorso di studi in ambito ICT (Information Communication Technology), contro il 33,93 % dei ragazzi. Un divario confermato anche dal Global Gender Gap Index 2021, in cui l’Italia si è posizionata al 63esimo posto dietro al Peru, alla Bolivia, ma anche al Madagascar, allo Zambia o al Suriname.

Proprio per colmare questa distanza è nato hacker_ , progetto multidisciplinare che si sviluppa attraverso una giornata all’insegna della tecnologia al femminile con l’obiettivo di avvicinare quante più ragazze al mondo STEM. L’evento, oggi alla seconda edizione e previsto per il 18 maggio al Castello Sforzesco, nasce da un’idea di Scilla Signa, da anni attiva nel campo della formazione digitale di ragazze e ragazzi e organizzatrice di eventi e iniziative sul gender gap.

La giornata del 18 maggio si svilupperà in due programmi paralleli: uno dedicato a cento alunne delle scuole superiori di Milano che si confronteranno con la tecnologia, sperimentando di persona il learning by doing attraverso la creazione di un’app. Divise in 10 team, realizzeranno un progetto sotto la supervisione di coach esperti che le coadiuveranno durante tutto il percorso.

I loro progetti verranno poi valutati da una giuria composta da role models provenienti dal mondo IT, come Floriana Ferrara di IBM Italia, Mara Tanelli di “POP: Equal Opportunities at Politecnico di Milano”, Nicoletta Mastropietro di A2A, Aurora Simonetti, di Red Hat Italy e Paola Scarpa di Google Italy. Saranno loro a condurre momenti di mentoring alle ragazze, condividendo le loro esperienze professionali e i loro percorsi di formazione. Successivamente, nel pomeriggio, valuteranno i progetti presentati dalle studentesse e selezioneranno il team vincente a cui andrà un premio del valore di € 1.000.

Sempre nel pomeriggio si terrà poi il panel di donne con ruoli manageriali che racconteranno cosa è il gender gap e come si combatte. A partire dalle 14.30, saliranno sul palco di hacker_, moderate dal giornalista Simone Spetia, manager internazionali come Sandra Mori di Coca Cola, Giulia Rossi di AWS, Guia Lanciani di Medtronic, Lucia Cariati di Sodexo Italia, Piera Carrà di Avio Aero, Giulia Pastorella del Comune di Milano, Barbara Terenghi di Edison.

I talk avranno l'obiettivo di fare il punto sui temi legati al gender gap, portare best practices, dialogare e interrogarsi sul perché l’Italia si classifichi ancora agli ultimi posti in Europa in fatto di gender equality.

Dopo questa giornata, poi, hacker_ proseguirà il suo viaggio con un itinerario in tutta Italia, in modo da raggiungere sempre più ragazze, più aziende, persone e istituzioni. La terza edizione è prevista a Roma, a metà novembre 2022.