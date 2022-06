Guida per bambine ribelli: impariamo a conquistare il mondo (che vogliamo)

D a qualche settimana lo trovate in libreria. Si tratta di un libro dedicato a giovani lettrici e lettori, ma che sarebbe bene leggessero tutti, grandi compresi. Perché parla di pace, diritti e libertà. Argomenti che non hanno età o genere

Lo scorso 10 maggio è uscito Guida per bambine ribelli, il nuovo libro di Elena Favilli, edito di Mondadori. La seconda parte del titolo - Alla conquista del mondo che vogliamo - esprime al meglio il suo contenuto: si tratta proprio di una guida, che aiuta chi la legge a diventare parte attiva nella comunità e a rendere il mondo – quello che ci circonda, che possiamo toccare allungando un braccio, ma anche quello che invece ci sembra lontanissimo - un posto migliore.

Un libro che parla delle bambine ribelli, delle persone che stanno loro accanto e del loro mondo. Che spiegherà la loro vita e quella di ognuno di noi, per scoprire che se a qualcuno sono negati alcuni diritti fondamentali, c'è la possibilità di rivendicarli, perché la nostra Costituzione Italiana stabilisce che devono essere di tutti. Una guida che spiega che politica e istituzioni non sono poi così distanti e irraggiungibili, ma sono al servizio di tutti e che conoscere come funzionano renderà tutti dei cittadini più consapevoli. Un libro che parla anche di futuro, degli obiettivi dell’Agenda 2030 e di che cosa noi, nel nostro piccolo, possiamo fare per rendere sostenibile il nostro pianeta.

Ma soprattutto in libro che fa capire che la diversità di genere, religiosa ed etnica e il rispetto delle idee altrui,

magari diverse dalle proprie, arricchiscono la società e sono valori irrinunciabili, che aiutano a dare il meglio per stare insieme come in un’unica squadra. Ma regole, diritti e doveri non bastano: serve anche la cultura, quel prezioso scambio continuo che il mondo ci offre con le sue meraviglie.

La Guida per bambine ribelli. Alla conquista del mondo che vogliamo arriva dopo il successo internazionale di Storie della buonanotte per bambine ribelli, che hanno venduto più di 6 milioni di copie e sono state lette in oltre 85 paesi del mondo. La sua autrice, Elena Favilli, è stata coautrice delle stesse Storie della buonanotte per bambine ribelli (1 e 2) e ha firmato Storie della buonanotte per bambine ribelli. 100 donne migranti che hanno cambiato il mondo, Guida per bambine ribelli. Alla scoperta del corpo che cambia e Storie della buonanotte per bambine ribelli. 100 donne italiane straordinarie.