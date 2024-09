A Roma torna Giusta, la Festa della Giustizia Sociale e Ambientale

A ppuntamento dal 19 al 22 settembre per quattro giorni di incontri, dibattiti, laboratori, spettacoli e mostre per parlare di diritti civili, ambiente e società. Tutto a ridotto impatto ambientale

Incontri, musica, teatro, dibattiti. E poi mostre, laboratori, artigianato, spettacolo di stand-up comedy e intrattenimento per bambini: il parco degli Acquedotti di Roma si prepara ad accogliere la nuova edizione di Giusta, la Festa della Giustizia Sociale e Ambientale organizzata dalla Sinistra Civica Romana e promossa dal Csoa Spartaco e da Cinecittà Bene Comune.

L’evento fa parte di un più ampio progetto partito a inizio settembre con il Visionaria Fest, andato in scena dal 2 all’8 settembre alla Villetta SocialLab della Garbatella. Giusta prende invece il via il 19 settembre e prosegue sino al 22 con l’obiettivo di diventare un luogo di incontro e di scambio per la comunità, di elaborazione culturale, di socialità e di approfondimento.

Lo spirito di Giusta

«Un appuntamento ricco di spettacoli indipendenti e musica dal vivo a basso impatto ambientale, completamente gratuiti, circondati da mostre, libri e artigianato. Quattro giorni di festa all’aperto tra bellezze archeologiche e natura. Tra socialità, voglia di vivere e di raccontare un’altra città», spiegano gli organizzatori.

«Siamo alle porte del Giubileo e Roma è una città che si sta trasformando rapidamente, dove vivere è difficile e faticoso, dove le disuguaglianze emergono costantemente e dove in ogni angolo il nostro fragile ecosistema è messo a repentaglio da una nuova espansione di sviluppo volta a fare sempre più profitti», proseguono gli organizzatori.

«Da qui partiremo per nuove coordinate e per intraprendere nuovi percorsi. Lo faremo grazie alla militanza generosa e alla partecipazione di una comunità che vuole crescere sempre di più. Attivamente insieme a movimenti, associazioni, sindacati ma anche a esperti illuminati e rappresentanti istituzionali coraggiosi».

Tanti gli ospiti attesi sul palco di Giusta, sulla scia di quelli inviati al Visionaria Fest, la cui edizione quest’anno è accompagnata dal sottotitolo “Guerre stellari: il mercato globale esportato sulla punta del fucile”. Ci saranno Erri De Luca e Tosca per parlare di Mediterraneo, tra guerra e migrazioni, e poi Ada Colau, ex sindaca di Barcellona, il giornalista d’inchiesta e volto di Report Sigfrido Ranucci, il regista Daniele Vicario, il cantautore Luca Barbarossa. Il programma verrà diffuso nei prossimi giorni sulla pagina Facebook della manifestazione, tutti gli eventi sono a ingresso gratuito.

