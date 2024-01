Giornata Mondiale del Braille: intervista a Marco Andriano, content creator con disabilità visiva

I l 4 Gennaio si celebra la giornata mondiale del Braille, un sistema tattile di lettura e di scrittura che si basa sull’uso di combinazioni di punti in rilievo facilmente percepibili al tatto. In questa occasione abbiamo intervistato Marco Andriano, content creator che sensibilizza sulla disabilità visiva

La scelta di celebrare il metodo Braille il giorno 4 Gennaio presa dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite non è un caso. Questo giorno, infatti, coincide con la data di nascita del suo omonimo inventore Louis Baille, un giovane francese che perse la vista a causa di un incidente e successivamente, nel 1824 inventò il metodo Braille.

In cosa consiste il Braille

Questo metodo è basato su una matrice di sei punti disposti su tre righe per due colonne, la cui configurazione varia per creare l’alfabeto, i numeri e persino i simboli musicali e matematici. Il Braille non è solo un ausilio per le persone con disabilità visiva ma anche uno strumento di inclusione e di uguaglianza.

Nell’ambito di questa giornata abbiamo avuto l’opportunità di fare due chiacchiere con Marco Andriano, influencer e content creator con disabilità visiva, noto per il suo spirito ironico e la sua capacità di sensibilizzare sul tema della disabilità. Con oltre 50 mila followers su Instagram, Marco si autodefinisce “il cieco più famoso d’Italia”, aggiungendo con un sorriso: “gli altri non li ho visti!”

Intervista a Marco Andriano

Ci racconti chi sei e cosa fai nella vita?

Sono Marco, ho 25 anni e sono di Torino. Ho perso la vista parzialmente a quattro anni, ma questo non mi ha fermato. Lavoro e collaboro con l’associazione APRI a Torino, una delle maggiori associazioni di persone cieche ed ipovedenti a livello nazionale. Nel 2019 ho conosciuto coloro che sarebbero poi diventati i miei soci di Novis Games, una startup che si occupa di rendere i videogiochi accessibili a chi ha disabilità visiva. Dal 2022 uso i social per condividere la mia esperienza quotidiana con un approccio leggero e ironico, cercando di avvicinare così le persone alla tematica della disabilità.

Come hai scoperto e abbracciato il tuo ruolo di divulgatore e content creator su questa tematica?

Ho iniziato perché sentivo la mancanza di una rappresentazione autentica nelle tematiche della disabilità. La mia personalità solare e aperta mi ha aiutato a usare i social per discutere di questi argomenti in modo più accessibile. È diventato un lavoro che porto avanti con passione e divertimento.

Usi spesso l’ironia nella tua comunicazione. Come aiuta secondo te ad abbattere pregiudizi e barriere?

Quando tocchi questa tematica spesso capita di sentire a pelle un muro di distanza, paura e imbarazzo tra te e l’altra persona. Quando poi riesci a mostrare che la disabilità è solo una delle tante tue caratteristiche il muro si abbatte. L’ironia e soprattutto l’autoironia aiuta a sciogliere tensioni e imbarazzo quando si parla di disabilità. Rende le persone più a loro agio e facilita un dialogo più sereno. Sui social, combinare argomenti complessi con ironia attira l’attenzione e incoraggia le persone ad informarsi, rendendo la conversazione più coinvolgente. Il paragone più semplice da comprendere può essere quello del professore o della professoressa di matematica che non ti mostra la formula ma costruisce intorno una storia che prenda la persona e la attragga molto più facilmente alla materia. A quel punto la formula arriva allo stesso modo ma l’attenzione è stata molto più facile da ottenere.

Nell’appena arrivato 2024 secondo te perché è importante parlare di disabilità e promuovere una cultura dell’inclusione?

È cruciale per colmare la mancanza di conoscenza. L’ignoranza non è una colpa, va solo curata con la conoscenza e con la pazienza. Il processo è lungo ma se tutti e tutte noi riusciamo a renderlo più facile da percorrere forse ai nostri figli lasceremo un mondo un pochino migliore. Sono ancora tante le situazioni difficili per chi ha una disabilità, ma è solo con la conoscenza e con la consapevolezza che possiamo migliorare le opportunità.

Il giorno 4 Gennaio si celebra la Giornata Mondiale del Braille. L’hai mai usato e cosa ne pensi?

Ho imparato a leggere e scrivere il Braille da piccolo alle scuole elementari, ma lo uso raramente, principalmente per i tasti degli ascensori e le scatole dei medicinali, dunque quando il testo è molto breve. Per me d’altronde non è stato un grande problema non utilizzare il Braille per lo studio perché ho imparato a leggere e scrivere anche con i caratteri cosiddetti “in nero”, vale a dire la scrittura classica con i caratteri molto ingranditi e successivamente ho iniziato a studiare tutto in maniera digitale con delle sintesi vocali capaci di leggere al tuo posto ad alta voce. Però, per una persona che non ha la possibilità di imparare a leggere “in nero” a parer mio il Braille è fondamentale per l’accesso alla grammatica, la fonetica e alla sintassi. Una persona che non legge il Braille e non legge “in nero” può essere in grado di comunicare ma risulterebbe a tutti gli effetti analfabeta. Anche lo stesso utilizzo del pc o dello smarthphone risulterebbe ancora più complesso.

Qual è il messaggio che vorresti lasciare alle nuove generazioni riguardo la disabilità sensoriale?

Un compagno di classe, un amico, un passante, un cliente che ha una disabilità visiva o uditiva è prima di tutto una persona che vive esplorando il mondo con sensi, modalità e sensibilità differenti.

La disabilità visiva o uditiva è solo una delle tante caratteristiche di una persona

Il fatto che si possano incontrare degli ostacoli ulteriori è dato solo ed esclusivamente dall’ambiente che ci circonda. Se tutti e tutte ci impegnassimo a fare piccoli passi per rendere il mondo più accessibile ad ogni singola esigenza, forse la disabilità non avrebbe più ostacoli. L’ambiente crea gli ostacoli e se lavoriamo per rendere il mondo più accessibile, la disabilità incontrerà meno barriere. Dobbiamo parlare, conoscere e informarci sulla disabilità per vederla come una caratteristica tra le altre.

Guardando al futuro quali sono i tuoi progetti o le tue iniziative?

Sento che ciò che sto portando avanti sta producendo già alcuni piccoli risultati: mattone dopo mattone, voglio continuare a costruire e sperare in un mondo di maggior consapevolezza, io ci credo davvero. Continuerò dunque a creare contenuti divertenti ed educativi. Nel futuro prossimo porterò altri tipi di contenuto che porteranno più valore e consapevolezza. In futuro invece, come con Novis Games, vorrei fare ancora tante altre iniziative, progetti, prodotti che possano andare a risolvere situazioni specifiche o accompagnare le persone. Tutto questo non dovrà riguardare necessariamente la disabilità ma, vivendola tutti giorni, potrebbe comunque essere un punto di partenza anche per molti altri progetti.