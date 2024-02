I l 6 febbraio si celebra la Giornata mondiale per la sicurezza in Rete: conosci gli strumenti e le funzionalità per proteggere i più piccoli? Scoprili con noi!

Ci siamo, il prossimo 6 febbraio si celebra il Safer Internet Day 2024. Ovvero la Giornata mondiale per la sicurezza in Rete, istituita e promossa dall’Unione Europea. L’obiettivo è di estrema importanza: sensibilizzare l’opinione pubblica sull’utilizzo consapevole degli strumenti digitali. Far riflettere tutti, anche i pre-adolescenti, sulla necessità di usare la tecnologia con consapevolezza e in modo sicuro. Allo stesso tempo, supportare gli adulti nella tutela dei propri figli. Ormai da diversi anni, Apple è ufficialmente parte attiva di questo appuntamento; in realtà è da sempre in prima fila nella promozione di un rapporto sano e oculato della tecnologia. Fornisce infatti numerose soluzioni che facciano proprio della tecnologia un valore aggiunto per la vita quotidiana, senza insidie né pericoli. E presta attenzione soprattutto nei confronti dei più piccoli. Che ne dici di approfondire?

Il sondaggio

All’inizio del 2024, per conto di Apple è stato condotto un sondaggio su un campione di 1.001 genitori italiani di bambini e ragazzi in età scolare (tra i 7 e i 16 anni). I dati emersi fanno parecchio riflettere. Il 53 per cento dei genitori intervistati ha paura che bambini e ragazzi vengano contattati da sconosciuti online, il 47 per cento teme il cyberbulling, il 42 per cento si preoccupa per l’utilizzo dei social media. Il 38 per cento, invece, non si sente tranquillo per ciò che i più piccoli potrebbero scoprire in Rete.

Diversi genitori (il 38 per cento) sanno che sui dispositivi sono presenti funzionalità per la sicurezza e protezione online dei figli, ma non li hanno ancora implementati. Per diverse ragioni: non le ritengono necessarie, non sanno come fare o non hanno il tempo, si fidano dei propri figli. C’è anche, d’altra parte, chi ignora la possibilità di usufruire di questi strumenti.

Gli strumenti offerti da Apple

Il Parental control, introdotto lo scorso novembre, sicuramente è un passo fondamentale contro le cyber minacce. Ma proprio il Safer Internet Day 2024 può diventare l’occasione giusta per scoprire e/o cominciare a utilizzare gli strumenti offerti da Apple per aiutare gli adulti a proteggere ancora meglio i minorenni. Non si tratta di controllo, anzi Apple incoraggia lo sviluppo di una totale autonomia in riferimento al mondo digitale; sono semplicemente supporti.

Qualche esempio? La sfocatura delle immagini che possono contenere immagini inappropriate, la crittografia end-to-end per garantire la privacy e l’inserimento di limitazioni relative alle app; con la funzionalità Restrizioni contenuti e privacy, infatti, i genitori possono impedire ai figli di installare nuove applicazioni sul proprio iPhone ed effettuare acquisti in-app. Possono inoltre impostare i dispositivi in modo da rendere inaccessibili i contenuti per adulti o aprire solo determinati siti. E ancora, la funzionalità Limitazioni di comunicazione permette di verificare con chi comunichino i più piccoli.

Sicurezza delle comunicazioni rileva invece (per poi inviare un avviso e fornire risorse utili) immagini o video sensibili che i più piccoli potrebbero ricevere, o tentare di inviare, in Messaggi, AirDrop, Messaggi FaceTime, poster di contatto nell’app Telefono e Foto.

Alcuni consigli utili

Ottima idea è usare anche Tempo di utilizzo, grazie al quale è possibile quantificare l’utilizzo di app, siti e uso dei dispositivi nonché stabilire limiti ed eccezioni. Ti consigliamo poi di dare un’occhiata allo strumento Chiedi di acquistare: quando un bambino vuole acquistare o scaricare un nuovo contenuto, invia una richiesta alla persona responsabile della famiglia. Che può quindi utilizzare il proprio dispositivo per approvare o rifiutare la richiesta. Vale anche per i download gratuiti.

Sappi, inoltre, che App Store può essere un valido alleato a proposito di sicurezza online. Grazie alle funzioni di privacy e sicurezza integrate in iOS, al processo di revisione delle app, alle classificazioni in base all’età e ai contenuti, è infatti possibile trovare le app più adatte.

E poi… hai mai usato Tutto bene su iPhone? Permette di informare automaticamente un genitore o una persona amica che si è arrivati a destinazione e scegliere quali dettagli mostrare se non si riceve il messaggio finale di conferma sul proprio arrivo a destinazione (ad esempio posizione, percentuale di batteria, segnale del cellulare).

Sessioni educative gratuite

Una notizia che è anche una dritta: Apple ha anche messo a punto il programma Today at Apple, con sessioni educative gratuite per i clienti negli Apple Store di tutto il mondo. Citiamo le sessioni Partiamo dalle basi: bambini e dispositivi, dedicate a genitori, tutori, insegnanti, bambini e ragazzi. Con la massima semplicità, si acquisiscono informazioni preziose per navigare in piena sicurezza.