Su Rai 2 c’è un giallo, teso e intricato, che vi farà ricredere sull’amore e sull’amicizia

R iparte su Rai 2 Nel segno del giallo con la prima visione tv del film Cristalli di memoria, un teso giallo in cui fino alla fine non si scoprirà chi ha tentato di uccidere la giovane Kelly.

Rai 2 inaugura Nel segno del giallo, il ciclo di film gialli e thriller per la tv, con la prima visione di Cristalli di memoria. Diretto da John Lyde e interpretato da Helena Mattson, Corey Sevier, Melanie Stone e Jake Stormoen, racconta la storia di una pittrice gallerista che si risveglia senza memoria in un ospedale e non sa più di chi fidarsi tra le persone che la circondano: il fidanzato, il manager e la miglior amica.

La trama del film

Il film di Rai 2 Cristalli di memoria comincia quando la vita di Kelly Moore (Helena Mattson), pittrice gallerista, è totalmente stravolta il giorno in cui si sveglia in ospedale non ricordando quasi nulla di sé e di ciò che le è accaduto. Ha solo pochi ricordi sparsi: sa di avere avuto un incidente d’auto ma non è ancora consapevole di non essere fuori pericolo.

L’unica cosa di cui è certa riguarda le persone che si ritrovano più vicine a lei: sono le stesse di cui non può e non deve fidarsi. Riuscirà a trovare le risposte che cerca e di cui ha bisogno prima di essere nuovamente colpita?

Nessuno di cui fidarsi

Cristalli di memoria, il film giallo proposto da Rai 2 targato Lifetime, comincia con una giovane donna bionda che vola da una finestra al secondo piano e che scappa via dopo essersi ripresa per salvarsi. Mentre si allontana da chi l’ha aggredita, si rende conto che qualcuno la sta seguendo con la sua auto. Prova allora a chiamare la polizia ma le cade il telefono e ha un incidente.

Con un flashback, torniamo a qualche ora prima. La donna bionda si chiama Kelly (Helena Mattson) ed è un’artista di successo. Ha un manager, Logan (Jake Stormoen), che è sposato con Alison (Melanie Stone), sua amica e coinquilina del college. Ed è sposata con il devoto Dan (Corey Sevier), che prima di essere aggredita accompagna all’aeroporto.

Ritornando al presente, Kelly si sveglia in ospedale. È sopravvissuta ma ha una grave perdita di memoria. Non ricorda nulla né del marito né degli eventi dopo il college ma ha terribili incubi e flashback. La polizia la interroga, non sa cosa le è accaduta ma è convinta che qualcuno stesse cercando di ucciderla. Ma chi?

Una volta uscita dall’ospedale, Alison e Logan aiutano Kelly, che non si fida di Dan, a riprendersi. Del resto, Alison è l’unica persona di cui Kelly ha ricordi, ragione per cui decide di confessarle i suoi sospetti. Con tutta la famiglia morta, Kelly considera Alison una sorella e l’amica cerca di farle riaffiorare i ricordi che ha dimenticato. Ma la domanda rimane sempre la stessa: chi avrebbe voluto ucciderla? In casa non c’è alcun segno di infrazione e, quindi, l’aggressore era qualcuno che Kelly conosceva bene.

Pian piano, emerge che prima di quella fatidica sera Kelly aveva assunto un investigatore privato di nome Martinez (Paul D. Hunt), esperto nello scovare tradimenti e mariti fedifraghi. Un motivo in più per sospettare di Dan. Ma, dopo che un nuovo incidente a Kelly nel suo studio manda in tilt anche il detective Reed Applegate (Gabriel Casdorph), anche Dan è vittima di un’aggressione…

Chi è l’assassino

Se la trama del film di Rai 2 Cristalli di memoria diventa sempre più complicata, per chi è avvezzo ai gialli non deve essere difficile individuare l’assassino, che solitamente è la persona meno sospettabile di tutte. Regola che viene anche in questo caso confermato. Quindi, se non volete rovinarvi la sorpresa, non proseguite con la lettura.

SPOILER ALERT

In seguito all’incidente nel suo studio, Kelly comincia pian piano a recuperare la memoria. Mettendo insieme diversi pezzi del puzzle (insoliti prelievi sugli estratti conti e una telecamera nascosta) la spingono a credere che il responsabile sia Logan. Tra Kelly, Logan e Dan c’è un forte scontro che fa sì che la donna abbia dei ritorni di memoria.

La sera dell’aggressione, Logan era andato a casa sua e le aveva fatto delle avances. Quando lei le ha rifiutate, Logan ammette che la situazione gli è sfuggita di mano… tuttavia, prima di terminare quella che sembra una confessione vera e propria qualcuno lo accoltella alle spalle: è Alison.

Alison si era presentata la stessa sera a casa di Kelly convinta che il marito la tradisse con lei. In un impeto di gelosia, aveva afferrato un coltello inseguendola per casa e spingendola infine fuori dalla finestra. E ora ha tutta l’intenzione di portare a termine quel proposito che non le era riuscito: ucciderla. Le due donne finiscono così sul tetto e l’incubo per Kelly sembra senza fine: fortunatamente, a portarla in salvo sarà il suo Dan.