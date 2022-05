Conversations with Friends: Il primo romanzo di Sally Rooney diventa serie tv

S ally Rooney è nota per essere la scrittrice del romanzo da cui è stata tratta la serie Normal People. Ora anche un altro suo libro diventa serie tv, Conversations with Friends, una moderna storia d’amore.

Conversations with Friends è la serie tv tratta dal primo libro di Sally Rooney. Il nome della scrittrice è diventato particolarmente noto durante il lockdown del 2020 grazie alla serie Normal People, tratta da un suo romanzo. Adesso tocca a Conversations with Friends, suo primo romanzo, raccoglierne l’eredità, promettendo di essere altrettanto accattivane.

ATTRAZIONI PERICOLOSE

In onda negli Stati Uniti dal 15 maggio sulla piattaforma Hulu e verosimilmente presto anche da noi su Disney+, la serie tv Conversations with Friends è composta da 12 parti e ripercorre le vicende della giovane e timida studentessa irlandese Frances (Alison Oliver). Frances studia al prestigioso Trinity College di Dublino e recita poesie insieme alla miglior amica ed ex innamorata Bobbi (Sasha), una giovane molto più sicura di sé.

Quando a una delle esibizioni delle ragazze si presenta l’assertiva scrittrice Melissa (Jemima Kirke), Bobbi va subito d’accordo con lei. Ma, quando poi Melissa presenta alle ragazze il marito, l’attore Nick (Joe Alwyn), tra lui e Frances volano sin da subito scintille. Dopo qualche iniziale reticenza, i due iniziano una relazione clandestina alquanto focosa.

“Frances e Nick trovano l’uno nell’altra qualcosa che non hanno mai provato con nessun altro”, ha dichiarato l’attrice emergente Alison Oliver. “Sono più simili di quanto si pensi ed entrambi lottano con i sentimenti sulla propria autostima. Non sono spinti solo dall’attrazione. Comunicano senza parole”.

Alison Oliver in Conversations with Friends.

Una moderna storia d’amore

Man mano che la relazione tra Frances e Nick nella serie tv Conversations with Friends continua, i due vivono momenti alti e bassi, che permettono a entrambi di scoprirsi maggiormente e influenzano i loro rapporti con Bobbi e Melissa.

“Attraverso la loro relazione, cambiano anche tutte le altre relazioni”, ha rivelato Joe Alwyn. “Il rapporto di Frances con Bobby cresce e cambia. Così come il rapporto di Nick con Melissa comincia a prendere una direzione diversa. All’inizio, Bobby è cauto ed enigmatico. Ma grazie al rapporto con Frances rivide la sua intera vita”.

Proprio come Normal People, anche la serie tv Conversations with Friends esplora le complesse dinamiche delle relazioni e Alwyn è convinto che si rivelerà di stimolo per chi la guarda. “La serie è una moderna storia d’amore. Non offre risponde alle domande che la scrittrice Sally Rooney ha posto e mi piace il disordine che lascia”.

“È fantastico che le storie di Sally trovino una loro versione televisiva”, ha fatto eco Oliver, al suo debutto come attrice. “In questo modo, possono continuare a parlare in una maniera nuova e inedita. Sono stata fortunata a prender parte alla serie tv tratta da Conversations with Friends. E l’ho capito sin dal primo provino”.

Girata in parte in Croazia, dove i quattro protagonisti vanno in vacanza, la serie tv Conversations with Friends ha molte scene girate a Dublino, la stessa città in cui Oliver ha frequentato la scuola di recitazione. “È stato per me surreale girare negli stessi posti che avevo frequentato un paio di mesi prima, che conoscevo e che capivo”, ha scherzato l’attrice.

