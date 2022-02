11/2 – Giornata Internazionale delle Donne nella Scienza

L '11 febbraio ricorre la Giornata Internazionale delle Donne e delle Ragazze nella Scienza, evento istituito nel 2015 dalle Nazioni Unite per avvicinare le donne alle materie scientifiche

Da sempre, il mondo dell'istruzione subisce antichi stereotipi di genere che vedono le ragazze più portate per le materie umanistiche e i ragazzi per quelle scientifiche.

Ma le discipline STEM (acronimo per Science, Technology, Engineering and Mathematics) sono ancora preferite dagli uomini? Secondo alcuni dati di AlmaLaurea sembrerebbe di sì: se infatti le donne laureate sono in discreta maggioranza rispetto agli uomini, arrivando a sfiorare il 59% del totale dei laureati, solo 1 donna su 6 sceglie corsi di studi in ambito STEM, esattamente la metà degli uomini, per i quali l’incidenza è di 1 su 3.

Obiettivo della Giornata Internazionale delle Donne e delle Ragazze nella Scienza è proprio quello di avvicinare bambine e ragazze ai percorsi di studio scientifici, ricordando che no, le donne non sono portate solo per le materie umanistiche.

Un evento utile a sensibilizzare sull'importanza di un accesso equo alla carriera scientifica, facendo emergere le storie e il lavoro delle tantissime donne che hanno scelto di scardinare gli stereotipi.